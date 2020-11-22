İzmir'de kısıtlamanın saat 20.00'de başlamasıyla normalde yoğunluk yaşanan Konak Meydanı, Kordon, Alsancak, Karşıyaka Çarşısı gibi bölgelerin boş kaldığı görüldü.
Vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendiren polis ekipleri; iş yerleri, sokak ve caddelerde denetime başladı.
İŞTE KARE KARE SOKAKLAR
Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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