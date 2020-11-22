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Haberler İzmir Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele genelgesi kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının ardından , , , Aydın ve ’ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

22.11.2020, 21:41

İzmir'de kısıtlamanın saat 20.00'de başlamasıyla normalde yoğunluk yaşanan Konak Meydanı, Kordon, Alsancak, Karşıyaka Çarşısı gibi bölgelerin boş kaldığı görüldü.

Vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendiren polis ekipleri; iş yerleri, sokak ve caddelerde denetime başladı.

İŞTE KARE KARE SOKAKLAR







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