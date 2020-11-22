İzmir'de elektrik kesintisi 22 Kasım Pazar!

Elektrik ve su kesintileri vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Özellikle evlerimizde daha fazla vakit geçirdiğimiz bu dönemlerde kesintiler yakından takip ediliyor. İzmir'de bugün de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...