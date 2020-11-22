İzmir'de inşaatlar bu ay içinde başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremde binaları hasar alan vatandaşlarla buluştu. Bornova Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Kurum, "Daha önce ülkemizde yaşanan deprem felaketlerin yaptığımız gibi İzmir'in de yaralarını hızlı bir şekilde sarmak için harekete geçtik. Söz verdiğimiz gibi Kasım ayı içerisinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız inşaatları yerinde ve rezerv alanda olmak üzere başlatmış olacak. 1 yıl içerisinde de inşaatları tamamlayıp sizlere teslim etmeyi öngörüyoruz. Şu anda yapılan taşınma yardımı, kira yardımı süreçlerini de hızlı bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz. İkinci günden itibaren bu ödemeleri yapmaya başladık" dedi.

2 AY ÖDEMESİZ 18 YIL 0 FAİZ

Ağır hasarlı binalar için 7 proje bölgesinde çalışmalar yaptıklarını belirten Kurum, "Aynı zamanda İzmir Şehir Hastanesi'nin hemen yanında yer alan 1 milyon 380 bin metrekarelik rezerv alanda da ilk etapta projeleri gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede AFAD'dan hak sahibi olan vatandaşlarımız 2 yıl ödemesiz ve 18 yıl sıfır faizle ödemelerini yapacaklar. Konut fiyatlarında yapacağımız ihaleler çerçevesinde altyapı imalatları konut bedeline katılmayacak" diye konuştu.

KONTEYNER KENT YARIN HAZIR OLACAK

Bayraklı'da 28 mahallede koordinasyon merkezi kurduklarını hatırlatan Kurum, "Her muhtarlığımızın yanında sizlerin ihtiyaçlarını giderecek bir koordinasyon ofisimiz mevcut. Bin konteynerden oluşan kenti kurmak için çalışma başlatmıştık ve pazartesi günü konteyner kentimiz hazır olacak. Söz verdiğimiz gibi 20 gün içerisinde teslim edeceğiz. Talep eden vatandaşlarımızı konteyner kentte misafir edeceğiz" diye konuştu.