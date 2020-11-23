Ada iyileşmek için zamanla yarışıyor

İzmir'de dünyaya gelen SMA Tip 2 hastası minik Ada'nın yaşıtları gibi koşup oynayabilmesi için Amerika'da gen tedavisi görmesi gerekiyor. Tedavinin Ada 24 aylık olmadan önce başlaması gerektiğini açıklayan aile, "Ada şu anda 15 aylık. 2-3 ay içinde bu parayı toplamamız gerekiyor" dedi.

"BİZİM HALKIMIZ ÇOK DUYARLI"

Baba Koray Dalarslan, Amerika'daki tedavinin maliyetinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, "İlacın fiyatı 2 milyon dolar, hastane giderleri ise 450 bin dolar civarında. Bağış kampanyası başlattık. Toplamda 2.4 milyon dolar, Türk parası olarak da yaklaşık 18 milyon TL'ye ihtiyacımız var" diye konuştu. Dalarslan, "Türk halkı çok duyarlı. Bize ulaşan aileler var. Çevreden destek alıyoruz. Sosyal medyadan kampanyayı duyuruyoruz. Giden çocukları da takip ediyoruz. Nil yavaş yavaş basmaya başladı, Gökalp'in de durumu iyiye gidiyor. Biz de onlar gibi olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.