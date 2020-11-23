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Haberler İzmir Bu fotoğrafla kendi İP’lerini çektiler!

Bu fotoğrafla kendi İP’lerini çektiler!

'den istifa eden Başkanı ve beraberindeki bazı belediye personeli ile hurda firması sahiplerine yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 29 kişi arasında İP yöneticileri ve meclis üyelerinin de olduğu ortaya çıktı.

Bu fotoğrafla kendi İP’lerini çektiler!
Giriş Tarihi: 23.11.2020

Operasyonun çıkış noktalarından biri olan belediyeye ait 161 ton hurdanın ihalesiz şekilde satıldığı iddiaları ile ilgili fotoğraflara Yeni Asır ulaştı

ÇALIŞMALARIN BAŞINDALAR
23 Şubat 2020'de çekildiği belirtilen ve soruşturma dosyasına da giren fotoğraflarda Menemen Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün şantiyesinde hurdalar kamyonlara yüklenirken, İP İzmir İl Yöneticisi Gökhan Uzun, İP Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Meclis Üyesi Tarkan Fikret Çalık ile İP Karabağlar İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Çama'nın çalışmaların başında olduğu göze çarptı

YETKİ BELGESİ ALIP GELDİ
İddialara göre olay günü İP'li Tarkan Fikret Çalık'ın Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un imzasının bulunduğu, Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cin'den aldıkları yetki belgesi ile şantiyeye geldikleri ve şantiye sorumlusu Kenan Yaşatürk'e hurdaları yükleyeceklerini söyledikleri öğrenildi

AKSOY: SEN KİM OLUYORSUN
Yaşatürk'ün karşı çıkması üzerine Başkan Aksoy'un arayarak, "Sen kim oluyorsun da emrime karşı geliyorsun. Şantiyeden defol git" dediği sonrasında hurdaların şantiyeden araçlarla götürüldüğü öne sürüldü. Yaşatürk'ün ise bu usulsüz işlemi ilgili yerlere bildirmediği iddia edildi.

METİN BURMALI

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