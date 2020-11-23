Bu fotoğrafla kendi İP’lerini çektiler!

Operasyonun çıkış noktalarından biri olan belediyeye ait 161 ton hurdanın ihalesiz şekilde satıldığı iddiaları ile ilgili fotoğraflara Yeni Asır ulaştı

ÇALIŞMALARIN BAŞINDALAR

23 Şubat 2020'de çekildiği belirtilen ve soruşturma dosyasına da giren fotoğraflarda Menemen Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün şantiyesinde hurdalar kamyonlara yüklenirken, İP İzmir İl Yöneticisi Gökhan Uzun, İP Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Meclis Üyesi Tarkan Fikret Çalık ile İP Karabağlar İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Çama'nın çalışmaların başında olduğu göze çarptı

YETKİ BELGESİ ALIP GELDİ

İddialara göre olay günü İP'li Tarkan Fikret Çalık'ın Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un imzasının bulunduğu, Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cin'den aldıkları yetki belgesi ile şantiyeye geldikleri ve şantiye sorumlusu Kenan Yaşatürk'e hurdaları yükleyeceklerini söyledikleri öğrenildi

AKSOY: SEN KİM OLUYORSUN

Yaşatürk'ün karşı çıkması üzerine Başkan Aksoy'un arayarak, "Sen kim oluyorsun da emrime karşı geliyorsun. Şantiyeden defol git" dediği sonrasında hurdaların şantiyeden araçlarla götürüldüğü öne sürüldü. Yaşatürk'ün ise bu usulsüz işlemi ilgili yerlere bildirmediği iddia edildi.

METİN BURMALI