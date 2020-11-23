Dere yatağı temizlensin

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Deresi'nin adeta çöplüğe döndüğünü belirten vatandaşlar, dere yatağı içerisindeki çöplerin temizlenmesini istedi. Vatandaşlar, İzmir Körfezi'ne dökülen dere yatağındaki çöp ve plastik poşetlerin yağışlarla birlikte denizi de kirletme tehlikesinin olduğunu söyledi. Demirköprü Mahallesi'ndeki Yusuf Nalkesen Sokak'ın yanından geçen Bostanlı Deresi'nin içerisinin temizlenmesini isteyen vatandaşlar yetkililere seslendi. Dere yatağının içerisinde plastik naylon poşet ve karton kutu gibi pek çok çeşit çöp bulunduğunu aktaran vatandaşlar, bu çöplerin yağmurlu havalarda dere yatağı aracılığı ile İzmir Körfezi'ne kadar gidebileceğini ve denizin bu şekilde kirleneceğini söyledi. Yetkililerden yardım isteyen çevre sakinleri, "Bostanlı'daki dere yatağındaki plastik naylon torbalar ve diğer atılan çöpler bir an önce temizlenmeli. Yoksa yağmurla birlikte bu pislik denize kadar gidecek" dedi.