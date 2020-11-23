Genç çift kaza kurbanı

Kaza, önceki akşam saatlerinde İskenderun- Arsuz yolunda meydana geldi. İddiaya göre Arsuz istikametinden İskenderun'a giden Yusuf Yürek yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yusuf Yürek (25) ve eşi Selen Yürek (19) ile diğer otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç çift, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.