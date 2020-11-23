Görme engelli Aykut öğretmen: Hayaller için kesinlikle engel yok

Torbalı'da yaşayan ve görme engeli bulunan Aykut Aktürk, Ayrancılar Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencilerin Türkçe öğretmenliğini yapıyor. 10 yıldan beri Türkçe öğretmeni olan Aktürk, kendisini bir engelli olarak nitelendirmediğini ifade etti. Aktürk, "Ortaokulda Türkçe öğretmenim olan Ahmet Sarıbaş sayesinde Türkçe öğretmenliğine özendim. Kendisinin de önermesiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi'ni kazandım. 2007 yılında üniversiteye başlayıp 2010 yılında da mezun olup görevime başladım. Engel tanımı kime göre, neye göre. Sizin gözünüzle yaptığınız şeyi ben elimde bastonumla ve ellerimle yapıyorum. Aramızdaki tek fark bu. Hayaller için kesinlikle bir engel yok. İnsan istedikten sonra her şeyi yapabilir" dedi.





'AĞABEY KARDEŞ GİBİYİZ'

Öğrencileriyle ağabey kardeş gibi olduklarını söyleyen Aktürk, "Şu an 8'inci sınıf öğrencilerimi okutuyorum. 5'inci sınıftan beri birlikteyiz. Kendileriyle ağabey, kardeş gibi olduk. Onları mezun edeceğim için üzgünüm ama onların bir noktaya ulaşması benim hayallerim arasında. Umarım istedikleri hedefe ulaşırlar. Bu hedefe ulaşma yolunda küçük bir katkım olursa ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.





Pandemi nedeniyle derslerini online olarak verdiğini de ekleyen Aktürk, şöyle konuştu:

"Uzaktan eğitim süreci bütün öğretmenler için sıkıntılı başladı. Bu sürece en hızlı bir şekilde kendimizi adapte etmeye çalıştık. Şu anda derslerimizi uzaktan eğitimle canlı ders uygulamamızla açık kaynak kodlu programlarımızla sürdürüyoruz. Bizim de ekran okuyucu programlarımız var. Bu programlar sayesinde tablet, telefon gibi eşyaları kullanabiliyoruz. WhatsApp gruplarımız var. Sıkıntı yaşadığımız zaman bu gruplardan bilgi paylaşımında bulunuyoruz."