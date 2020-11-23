İzmir’de soba faciası: Baba öldü, oğlu tedavide

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba hayatını kaybetti, oğlu ise hastaneye kaldırıldı. Şehitler Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katında oğlu Erhan Ersan (47) ile yaşayan Yaşar Ersan, yatmadan önce sobayı yaktı. Sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen Yaşar Ersan, uyanarak yardım istemek için yakınlarının yanına gitti ve burada fenalaştı. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, Yaşar Ersan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erhan Ersan'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.