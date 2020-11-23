KADES’e 48 bin 600 kadın ihbarda bulundu

KADIN Acil Destek Uygulaması'na bugüne kadar 620 bin 829 kişi kayıt oldu. Şiddete uğrayan ya da uğrama ihtimali bulunan 48 bin 600 kadın da, KADES'i kullanarak ihbarda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdür Vekili Sibel Özdemir, "Koruyucu tedbir kararlarının sayısında geçen seneye göre bu yıl yüzde 45, önleyici tedbir kararlarında ise yüzde 72 oranında artış sağlanmış durumda" dedi. Özdemir, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdur kadınların en etkin şekilde korunmasına yönelik kapasitemizi artırmak için yoğun mesai harcıyoruz" diye konuştu.