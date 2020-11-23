Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının Ülkemizin doğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji'den kar ve yağmuru uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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