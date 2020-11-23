  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Sanayici dayanısması ile Kemalpasa’ya örnek okul

Sanayici dayanısması ile Kemalpasa’ya örnek okul

Sanayici dayanısması ile Kemalpasa’ya örnek okul
Giriş Tarihi: 23.11.2020

İZMİR Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ), bölge sanayicilerinin dayanışması ile Türkiye'ye örnek bir okul kazandırdı. Sanayicilerin ihtiyaç duyduğu aranan elemanı yetiştiren Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin binası KOSBİ'nin yer göstermesi ile Adalya Tobacco firması sahibi Ali Rıza Çelik tarafından yaptırıldı, atölye ve laboratuvarları için de KOSBİ sanayicileri güç birliği yaptı. KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, üyelerin okula hem nakdi yardım yaptıklarını hem de makine ve teçhizat desteğinde bulunduklarını söyledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sanayici dayanısması ile Kemalpasa’ya örnek okul haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA