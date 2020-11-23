Sanayici dayanısması ile Kemalpasa’ya örnek okul

İZMİR Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ), bölge sanayicilerinin dayanışması ile Türkiye'ye örnek bir okul kazandırdı. Sanayicilerin ihtiyaç duyduğu aranan elemanı yetiştiren Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin binası KOSBİ'nin yer göstermesi ile Adalya Tobacco firması sahibi Ali Rıza Çelik tarafından yaptırıldı, atölye ve laboratuvarları için de KOSBİ sanayicileri güç birliği yaptı. KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, üyelerin okula hem nakdi yardım yaptıklarını hem de makine ve teçhizat desteğinde bulunduklarını söyledi.