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Vazgeçmeyin

Vazgeçmeyin
Giriş Tarihi: 23.11.2020

İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde yaşayan Betül- Selami Köksal çifti, 8 yaşındaki oğulları Ahmet Köksal'ı aniden ateşi yükselince, korona virüs şüphesiyle hastaneye götürdü. Ancak tetkiklerde Ahmet'in lösemi olduğu ortaya çıktı. Acil ilik nakli olması gereken Ahmet için 4 kez uygun donör bulunduğunu anlatan anne, "Son donörümüz vazgeçmeden önce, Ahmet nakil için çok ağır kemoterapi gördü hatta ölümden döndü ama ne yazık ki donörümüz son anda vazgeçti" dedi. Lösemiyle mücadele eden Ahmet ise, "Benim gibi çok çocuk var. Lütfen donör olun. Vazgeçmeyin. Vazgeçecekseniz donör olmayın" dedi.

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