Yaya kaldırımı mağdur etti

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İzmir'in Konak ilçesindeki bozuk kaldırım vatandaşları mağdur etti. Her gün yüzlerce insanın yaya olarak gelip geçtiği 'Gazi Bulvarı Tramvay Durağı'nın hemen yanı başında bulunan kaldırımdaki çukurların insanları çok zor durumda bıraktığını aktaran vatandaşlar, "Buradaki yaya geçidinden birçok insan gelip geçiyor. Bu noktadaki sıkıntı nedeniyle maalesef birçok vatandaş ayağını burkuyor" dedi. Konak'ın Çankaya semtinde bulunan Gazi Bulvarı Tramvay Durağı'nın bitişiğindeki yaya kaldırımı şikayet konusu oldu.

KENTE YAKIŞMIYOR

Yolun karşısına geçmek için yaya kaldırımını kullanan vatandaşların, yol üzerinde bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğ belirtilen beton bloğa takılıp düştükleri ya da ayak bileklerini burktukları iddia edildi. Kaldırım üzerinde bulunan ve içerisinde alt yapı ile ilgili kabloların geçtiği belirtilen beton kapağın etrafında da derin çukurlar oluştuğunu dile getiren vatandaşlar, "Burası Çankaya semtindeki Gazi Bulvarı Tramvay Durağı ve buradan her gün yüzlerce insan gelip geçiyor. İnsanların yolun karşısına geçmek için hızlı bir şekilde yürürken bu çukura takılıp düştüklerine ya da ayak bileklerini burktuklarına maalesef şahit oluyoruz. Buradaki sorun bir an önce çözülmeli. Bu görüntü kente yakışmıyor" diye konuştu.





Metin BURMALI