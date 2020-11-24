Deprem riskine karşı ezber bozan öneriler

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğretim görevlisi, 30 yıllık inşaat mühendisi Şeref Alpago, Türkiye'nin birçok noktasını tehdit eden deprem riskine karşı atılması gereken adımları sıraladı.



İŞLEYİŞ FARKLI OLUYOR

İlk olarak, geçici müteahhitlik belgesiyle konut yapan kişilere yönelik birtakım düzenlemelerin olabileceğini aktaran Alpago, "Bir kişi geçici müteahhitlik belgesiyle 500 metrekareyi geçmeyecek şekilde, sadece tek bina yapabilir. Bunda bir sorun yok. Ancak kağıt üzerinde gayet normal gibi gözüken bu durum, işleyişte farklı olabiliyor. Örneğin bir kişi, kağıt üzerinde teyzesinin, amcasının ya da başka akrabasının ismi gözükse de, bu kişiler adına inşaat işini yürütebiliyor.

Yani farklı kişiler yapıyormuş gibi gösterilse de, inşaatları aslında tek kişi yapıyor. Sonuç olarak, aynı kişi birden fazla yapı inşa edip satış yaparak kazanç sağlamanın peşine düşüyor" şeklinde konuştu.



DEMİR VE BETONA TAKİP

Sigorta şirketlerinin de bina inşa sürecinde aktif rol oynayabileceğini ifade eden Alpago, "Yeni inşa edilen binalar için, 'inşaat sigortası' şartı getirilebilir.

Yani sigorta şirketi, henüz yapım aşamasında binaya kefil olabilir. Jeoloji mühendislerine de sigorta şirketlerinde istihdam kapısı açılır. Demirden, betona kadar her şeyi sigorta şirketleri de takip eder, risk analizi yapar.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) buna benzer bir sistem var. Ülkemizde de uygulanabilir. Geçici müteahhitlerce yapılan konutlara '5 yıl satış yasağı' getirilmesi ve 'inşaat sigortası', 100 bin müteahhit azaltır. Bir diğer önerim ise, inşaatta kullanılan beton ve demirlerin barkod benzer bir şekilde numaralandırılarak sürekli takibinin yapılması.

Böylece proje için firmanın ne kadar demir ya da beton aldığı saptanmış olur" açıklamasını yaptı.

'Bodrum katlar binanın çelik yelegi gibidir'

BİNALARDA bodrum kat bulunmasının büyük önem taşıdığını belirten Şeref Alpago, "Bodrum kat demek, sağlam zemine doğru inmek ve yapının depremselliğini yumuşatmak demektir.

Bizler inşaat mühendisi olarak, bunu avantaj olarak değerlendiririz.

Ev alacak kişiler, 'Bodrum kat var mı?' diye de sorabilir. Bodrum kat, bina için bir anlamda çelik yelektir. Elbette, 'Bodrum katı olmayan bina güvensizdir' demiyorum. Ancak bodrum kat yapmanın, deprem riskine karşı binaya avantaj sağlayacağını söyleyebilirim. 2-6 kat arasında inşa edilecek binaya, bir kat da bodrum yapma zorunluluğu getirilmelidir. Ayrıca, bodrum kat emsale girmemeli, inşaat ruhsatında ve yapı kullanmada maliyetlendirilmemeli" diye konuştu.