İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 24 Kasım Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de elektrik kesintisi 24 Kasım Salı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.