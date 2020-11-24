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İzmir'de elektrik kesintisi 24 Kasım Salı!

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. İşte 24 Kasım Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

24.11.2020, 09:17