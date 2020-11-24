  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 24 Kasım Salı!

'de elektrik kesintisi Salı!

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre 'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. İşte Salı detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 24 Kasım Salı!

24.11.2020, 09:17

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de elektrik kesintisi 24 Kasım Salı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA