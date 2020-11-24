Uyuşturucu satan torbacı tutuklandı

İZMIR'IN Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, bir adreste uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar esrar ile hassas terazi ve bong aparatı ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan A.G. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.