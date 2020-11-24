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Haberler İzmir Uyuşturucu satan torbacı tutuklandı

satan torbacı tutuklandı

Uyuşturucu satan torbacı tutuklandı
Giriş Tarihi: 24.11.2020

İZMIR'IN Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, bir adreste uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar esrar ile hassas terazi ve bong aparatı ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan A.G. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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