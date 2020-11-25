Başkan Soyer’den ‘HDP’li transferi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldığı çoğu terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile irtibatlı 16 kişiyi Valilikçe yapılan güvenlik soruşturmaları olumsuz çıktığı için işten çıkarmak zorunda kalan CHP'li Başkan Tunç Soyer'den yeni bir adım geldi.

İLK ÖNCE ÇİĞLİ'YE GELDİ

HDP kanadından örgütlenmesini sürdüren Soyer, bir dönem Diyarbakır'da HDP'ye bağlı Kayapınar Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Mustafa Demir'i transfer etti. Terör suçlarından Adana F tipi Cezaevi'nde ve Diyarbakır D Tipi'nde bir süre tutuklu kalan Demir'in yargılamasının sürdüğü belirtildi. Kayapınar destekten kayyum atanmıştı. Bu arada Mustafa Demir'in İzmir'de ilk önce memur olarak Çiğli Belediyesi'nde göreve getirildiği ardından da Soyer'i geçtiğimiz yıl Ekim ayında ziyaret ettiği ortaya çıktı. Demir'in sosyal medya hesabında söz konusu ziyaret için "Güleryüz ve samimiyetinden dolayı Başkanımıza teşekkür" notu düştüğü görüldü. Demir, geçtiğimiz haftalarda Çiğli'den Büyükşehir Belediyesi'ne transfer oldu. Demir'in memur olarak yine sosyal yardımlarla ilgili bir bölümde görevlendirildiği öğrenildi. Bu arada Demir'in yargılamasıyla ilgili Anayasa Mahkemesine şahsi müracaatta bulunduğu da öne sürüldü.