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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 25 Kasım Çarşamba!

'de elektrik kesintisi Çarşamba!

Elektrik ve su kesintileri vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmakta. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün 'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrik kesintisi ne kadar sürecek? Hangi ilçeler kesintiden etkilenecek? İşte Çarşamba detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 25 Kasım Çarşamba!

25.11.2020, 09:12

'de bugün pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçe ve mahallenin kesintiden etkileneceğini araştırıyor. İşte Çarşamba detayları...

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