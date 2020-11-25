İzmir'de elektrik kesintisi 25 Kasım Çarşamba!

İzmir'de bugün pek çok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçe ve mahallenin kesintiden etkileneceğini araştırıyor. İşte 25 Kasım Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
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