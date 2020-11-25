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İzmir'de elektrik kesintisi 25 Kasım Çarşamba!

Elektrik ve su kesintileri vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmakta. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrik kesintisi ne kadar sürecek? Hangi ilçeler kesintiden etkilenecek? İşte 25 Kasım Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...