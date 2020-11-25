İzmir’de sahilde oturmak ve piknik yapmak yasak

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni aldığı Covid-19 tedbirlerine göre; sahil bantları, park, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yasaklandı. Ayrıca AVM'lerin ortak alanlarında bulunan masa ve sandalyelerin de kaldırılması kararı alındı. Ülke genelinde Covid-19 vaka sayılarının artışı nedeniyle İzmir'de yeni Covid-19 tedbirleri alındı. İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 2020/137 Sayılı Kararlarına göre yeni önlemlerle, korana virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutması amaçlanıyor. Açıklamada, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacağı ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılabileceği ifade edildi.