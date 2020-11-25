Marketteki tartışma kanlı bitti

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir markette çıkan tartışmada silahlar konuştu. Furunlu Mahallesi'nde market işleten 37 yaşındaki Raşit Tutuğ, iddiaya göre dükkanından alışveriş yapan M.C. ile nedeni bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma sonucu M.C. yanında taşıdığı silahını çıkararak market sahibi Raşit Tutuğ'a ateş etmeye başladı. Tutuğ'u vuran M.C. olay yerinden hızla kaçtı.

KENDİ TESLİM OLDU

Silah sesini duyan çevre sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen 37 yaşındaki Raşit Tutuğ'un hayatını kaybettiğini bildirildi. Gerçekleşen cinayetle ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatıp katil zanlısı M.C.'yi aramaya başladı. Cinayetin soruşturması devam ederken cinayet şüphelisi M.C. jandarmaya giderek teslim oldu. Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Raşit Tutuğ'un cenazesi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.