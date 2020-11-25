  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Mesire alanında bulunan restoranda yangın! Gökyüzünü dumanlar kapladı

Mesire alanında bulunan restoranda ! Gökyüzünü dumanlar kapladı

Son dakika... 'in ilçesi Kaynaklar Mahallesindeki mesire alanı içerisinde bulunan restoranda çıktı, gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı.

Mesire alanında bulunan restoranda yangın! Gökyüzünü dumanlar kapladı

İHA

25.11.2020, 15:28 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020,15:33

Öğle saatlerinde İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'ndeki mesire alanı içerisinde bulunan restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahalede destek veriyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın kiraz ve vişne bahçelerinde hazan renkleri büyüledi Afyonkarahisar'ın kiraz ve vişne bahçelerinde hazan renkleri büyüledi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mesire alanında bulunan restoranda yangın! Gökyüzünü dumanlar kapladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA