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Haberler İzmir AFAD: İzmir'deki depremin ardından 2 kişinin tedavisi sürüyor

: 'deki depremin ardından 2 kişinin tedavisi sürüyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'deki depremde yaralanan 1032 kişiden 1030'unun taburcu edildiğini, 1'i olmak üzere 2 vatandaşın tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AFAD: İzmir'deki depremin ardından 2 kişinin tedavisi sürüyor

26.11.2020, 22:31 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020,22:31

AFAD'tan yapılan açıklamada, 30 Ekim'de Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 4 bin 468 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 117 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1032 kişiden 1030'u taburcu edildi, 1'i yoğun bakımda olmak üzere 2 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

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