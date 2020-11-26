Asgari ücretle Maldivler tatili!

Menemen Belediyesi'ne yönelik operasyonda eski CHP'li Başkan Serdar Aksoy'un 52 bin liralık şahsi borcunu ödediği iddia edilen ve İYİ Partili Gökhan Uzun'un temizlik şirketinde asgari ücretle çalıştığını beyan eden İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Çama'nın Maldivler'de tatil fotoğraflarının ortaya çıkması görenleri şoke etti.

52 BİN LİRALIK BORCU ÖDEDİ

Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Gündoğdu'nun talimatı ile başlatılan soruşturmada 'zimmet' ve 'irtikap' suçlarından gözaltına alındıktan sonra eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile birlikte tutuklanan İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Çama'nın ifadesine Yeni Asır ulaştı. Hurda yolsuzluğu ile ilgili suç tarihinde şantiyeye firmalarına ait paletleri kontrol etmeye gittiğini anlatan Çama, Başkan Aksoy'un M.İ'ye olan 52 bin liralık kişisel borcunun ödenmesi için Mali İşler Müdürü Mustafa İlhan'ın Satın Alma Müdürü Teoman Tuna'ya para verdiğini, onun da işi olduğu için parayı kendisinin yatırdığını öne sürdü.

'OKUL PARASINI ÖDEYEMEDİM'

Tutuklanan İYİ Parti İl Yöneticisi Gökhan Uzun'a ait temizlik firmasında asgari ücretle sigortalı olarak çalıştığından da bahseden Çama, ifadesinde, "9 tane icram var. Çocuğumun okul parasını ödeyemedim. Ben geçim derdimle uğraşıyorum. Bunlarla alakam yoktur. Parasal olarak berbat durumdayım. Benim için rahat. Suçsuzum, param olsa kendi borçlarımı öderim. Ailem zor durumda kalacak 45 bin lira borcum var. Ödeyemiyorum, suçsuzum" diye konuştu. Daha önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çama'nın eşi ile birlikte geçmiş yıllarda tatil cenneti Maldivler'e gittiği ortaya çıktı.

Metin BURMALI