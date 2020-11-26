Depremden sonra vaka sayıları artan İzmir'de, sokaklar boşaldı

30 Ekim'deki depremden önce, koronavirüse karşı verilen mücadelede en iyi 10 şehir içinde olan İzmir'deki rakamlar yükseldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in, "Depremde temaslısı, pozitifi sokağa koştu ve bu durum vaka sayılarında bir patlamaya sebep oldu" diyerek açıkladığı kentteki koronavirüs vaka artışı, istatistiklere de yansıdı. Kentteki yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76.6'ya yükselirken, servislerde ve solunum cihazlarındaki doluluk ise yüzde 58.3'ü buldu. Vakalardaki artışlardan endişe eden İzmirliler de evde kalmayı tercih etti. Normalde, günün her saati kalabalık olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde de oldukça az vatandaşın olduğu göze çarptı.





ESNAFTAN KURALLARA UYUN ÇAĞRISI

Vatandaşlardan Perihan Gürkaş, İzmir'de bazı gençlerin ve 65 yaş üstü kişilerin kurallara uymadığını gördüğünü belirtip, "Bu kurallar hepimiz için koyuldu. Oysa, ben tramvaya bindiğimde hala bazı kişilerin sosyal mesafeyi aşarak yanıma geldiğini görüyorum" dedi.





Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kafeterya işleten Ahmet Zeytin ise, "Dün Tepecik Hastanesi'ne paket servis teslim ettim, hepsi perişan haldeydi. Vatandaşlar önce kendileri, sonra sağlık çalışanları, sonra da virüsten etkilenen esnaf için tedbirlere riayet etmeli" diye konuştu.





DHA

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