Giysi pazarları kapatıldı

İzmir Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu, kentte korona virüs önlemleri çerçesinde uygulanacak yeni kararlara imza attı. Kurulun kararına göre, kent genelinde pazar yerlerinde gıda satışı dışında herhangi bir tezgah kurulamayacak. Yine Cumartesi günü oluşan kalabalık sebebiyle vatandaşların tepki gösterdiği bit pazarı da ileri bir tarihe kadar faaliyeti durduruldu.
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