İzmir'de elektrik kesintisi 26 Kasım Perşembe!

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de bugün de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre birçok ilçede kesintiler yaşanacak. İşte 26 Kasım Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...
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