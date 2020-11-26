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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 26 Kasım Perşembe!

'de elektrik kesintisi Perşembe!

'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik Perşembe tarihli kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte detaylar...

İzmir'de elektrik kesintisi 26 Kasım Perşembe!

26.11.2020, 09:01

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. 'de bugün de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre birçok ilçede kesintiler yaşanacak. İşte Perşembe detayları...

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