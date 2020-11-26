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Haberler İzmir İzmir'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

'in Buca ilçesinde yaşlı bir adam, küfürlü konuştuğu için kendisini uyaran Tolga Taşkaner’i kurşun yağmuruna tutarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan Taşkaner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 70 yaşındaki katil tutuklanarak cezaevine yollandı.

İzmir'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

26.11.2020, 18:47

Kentte dün akşam, Güven Mahallesi'nde yaşayan annesini ziyarete giden Tolga Taşkaner'i (29) çıkan kavgada silahla öldüren ve polis ekiplerince gözaltına alınan Yaşar G'nin (70) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin ilk ifadesinde küfür nedeniyle tartıştıklarını ve kavga ettikten sonra evinden silahı alarak olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü. Öte yandan, zanlının iki suç kaydının olduğu öğrenildi.

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