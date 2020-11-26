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İzmir'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde yaşlı bir adam, küfürlü konuştuğu için kendisini uyaran Tolga Taşkaner’i kurşun yağmuruna tutarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan Taşkaner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 70 yaşındaki katil tutuklanarak cezaevine yollandı.

26.11.2020, 18:47