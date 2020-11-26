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Haberler İzmir Kadınlar için ikinci sığınma evi

Kadınlar için ikinci sığınma evi

Kadınlar için ikinci sığınma evi
Giriş Tarihi: 26.11.2020

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ikinci kadın sığınma evini hizmete açıyor. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet verecek engelli erişimine uygun üç katlı binada 12 oda, kreş, yemekhane, etkinlik odası, mutfak, revir ve oyun parkı yer alıyor. Her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete karşı, ayrımcılığa uğramış veya uğrama riski taşıyan, can güvenliği sorunu yaşayıp sığınma ihtiyacı olan kadınlara ve beraberindeki çocuklara güvenli bir ortam sunacak sığınma evinde psikolojik, hukuki, sağlık ve sosyal danışmanlık hizmeti de verilecek. Meslek edindirme kurslarına yönlendirilerek iş arama süreçlerine destek olunacak kadınlar için farkındalık ve güçlendirme çalışmaları da olacak. Hastane işlemleri, adli işlemler, çocukların okul kayıtları gibi işler ise sığınma evindeki yetkin personel eşliğinde yapılacak.

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