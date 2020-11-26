Kumarbazlar sitesi!

İzmir'in Urla ilçesinde iş insanlarının yaşadığı lüks villaların bulunduğu bir sitede 'kumar oynatılmak için yer temin edildiği' iddia edildi. İddia sahibi, sitede yaşayan H.Ş'nin avukatı Oğuzhan Bizkevelci, "Sitedeki 56 konuttan yaklaşık 30 tanesi değişik dönemlerde; kumar oynatılmasından rahatsız olduğu için taşınmıştır. Kumar oynamaya gelen kişiler daha rahat kumar oynayabilmek için buradan ev alıyor. Bizim iddiamız bu sitede İzmir'in en büyük kumarının oynatıldığı ve İzmir'in en zengin insanlarının kumar oynadığıdır" dedi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Urla ilçesinde 56 lüks villanın bulunduğu, içerisinde iş insanlarının da yaşadığı bir sitede kumar oynatılmak için yer temin edildiği iddia edildi. Sitede yaşayan müvekkili H.Ş'nin şikayeti üzerine durumun ortaya çıktığını ve hukuki süreç başlatıldığını belirten avukat Oğuzhan Bizkevelci, "Urla'nın 56 konutlu İzmir'in en lüks sitesi olarak bilinen sitede açıkça kumar oynatmak için yer temin ediliyor, ruhsatsız alkol satışı yapılıyor. Müvekkilim bununla ilgili mücadele verdiği için öncelikle jandarma buraya bir operasyon yaptı. Burada kumar oynatılırken yapılan baskında kumar oynamak için kullanılan malzemeler ile ruhsatsız satıldığı belirlenen bir miktar içki ele geçirildi. Bununla ilgili geçen 6 Ekim'de Urla Kaymakamlığı bir tutanak düzenleyerek idari para cezası uyguladı. Bu tutanakta çok önemli bir beyan geçiyor. Site yönetimi hakkında 'Kumar oynamaya yer temin etmek' suçundan işlem yapılmış" diye konuştu.

9 YILDIR OYNATILIYOR

Hukuki sürecin başlatıldığını ifade eden Bizkevelci, "Kumar oynamak için yer temin etmekten ihbar eden kişinin vekili olarak suç duyurusunda bulunduk. Bu konuda savcımız gerekli ifadeleri aldı. En kısa sürede iddianamenin düzenleneceğini tahmin ediyoruz. Bizim yaklaşık 9 yıldır burada kumar oynatıldığına yönelik iddiamız var. Müvekkilim daha önce uyarılarla yetinirken, çocuklarının büyümesi gibi nedenlerle bu rahatsızlık kabul edilemez hale geldiği için müvekkilim yasal yollara başvurmuştur" ifadelerini kullandı.



TELLERLE KAPATILMIŞ VE KÖPEKLER BEKLİYOR

SİTENİN tasarımına da dikkat çeken Bizkevelci, "Bu siteye, operasyonların engellenmesi için 4 metrelik yüksek duvarlar, üstüne demir teller, demir tellerin arkasına da köpekler yerleştirilmiştir. Buradaki köpekler canavarca hisler elde etmesi için adeta orada terk edilmiş biçimde bırakılmıştır. Bundan dolayı bu siteye baskın yapılamıyor. Öndeki güvenlik içeriye haber veriyor. Benim müvekkilimin yaptığı vatandaşlık görevine karşı kendisine ve ailesine savaş açıldı. Müvekkilim bundan geri adım atmayacak" ifadelerini kullandı.