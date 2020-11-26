Menemen Belediyesi’ne haciz şoku

Menemen Belediyesi'nin eski CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve beraberindeki isimlere yönelik operasyon sonrası ilçe belediyesinden alacakları bulunanlar da harekete geçti. Tutuklanan eski başkan Aksoy'un adliyeye sevk edildiği gün, Menemen Belediyesi'ne iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren bir şirket haciz işlemi başlattı. Şirketin 600 bin liralık alacağına karşılık belediyeye ait Emiralem Kontinü Zeytinyağı Fabrikası'ndaki zeytinyağı işleme makinaları haczedilip, TIR'lara yüklendi. Aylardır işçi maaşlarının ödenmediği Menemen Belediyesi'nde haciz şoku yaşanırken, belediye avukatlarının firmaya borcun ödeneceğine dair verdiği sözler üzerine işlem durduruldu. Şirket avukatı da ödenmeyen alacaklar ve haciz sürecinde alınan kararlarla kamunun zarara uğratıldığı iddialarıyla eski Başkan Serdar Aksoy hakkında suç duyurusunda bulundu.

NASIL EĞİTİM AKLIM ALMIYOR

Zeytincilikle uğraşan köylülere hizmet etmesi amacı ile belediye tarafından kurulan zeytinyağı fabrikasındaki haciz olayına üzüldüğünü aktaran Menemen Belediyesi eski Başkanı Tahir Şahin, "Oraya ben ve eski Emiralem Belediye Başkanı Birol Kahraman çok emekler vermiştik. Haciz işleminin 600 bin liralık bir eğitim kursu faturasından kaynaklandığı söyleniyor. Bizim dönemimizde de eğitim kursları verilirdi ancak maliyeti yılda 15 bin lirayı geçmezdi. Bunlar 600 bin liraya nasıl eğitim vermiş aklım almıyor. Kanada'da eğitim alsalar bu kadar tutmazdı heralde" diye konuştu.

METİN BURMALI