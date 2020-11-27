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Haberler İzmir Bakan Koca'dan İzmir açıklaması: İlaç kullanım oranı düşük

Bakan Koca'dan açıklaması: İlaç kullanım oranı düşük

, , , , Balıkesir ve Çorum İl Sağlık Müdürleriyle online toplantıda salgın seyrini görüştü. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de ilaç kullanımının düşük olduğuna dikkat çekti.

Bakan Koca'dan İzmir açıklaması: İlaç kullanım oranı düşük

27.11.2020, 08:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da Kovid-19 vakalarının arttığını belirterek, Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımının düşük olduğunu bildirdi.

Koca, 5 ilin sağlık müdürleriyle çevrim içi yaptığı toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum il sağlık müdürleriyle on-line toplantıda salgının seyrini ele aldık. Samsun'da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor."

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