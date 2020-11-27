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Haberler İzmir Camide müzik yayını davasında mütalaa verildi

Camide müzik yayını davasında mütalaa verildi

Camide müzik yayını davasında mütalaa verildi
Giriş Tarihi: 27.11.2020

İZMİR'DE, merkezi sistemin frekansına girilip bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in yargılanmasına devam edildi. Davada mütalaasını açıklayan savcı, Özdemir'in 'basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Özdemir'in avukatlarının açıklanan mütalaaya karşı ek süre talep etmesi üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. İzmir'de geçen mayıs ayında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, sevk edildiği 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce 'halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklanmış, mahkeme iddianamenin kabul edilmesinin ardından Özdemir'i tahliye etmişti.

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