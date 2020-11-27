İzmir'de enkazdan kurtarıldıktan sonra hayatını kaybeden amatör futbolcuya acı veda

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası Bayraklı ilçesi 258'inci Sokak'ta yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altından yaralı olarak çıkarılıp hastanedeki 28 günlük yaşam savaşını kaybeden futbolcu Malik Tahirler, son yolculuğuna eski takımlarının formalarıyla uğurlandı. Yıkılan evleri 6'ncı katta olup Doğanlar Apartmanı'ndan depremden 5 saat sonra enkaz altında vefat eden annesi Nazmiye Doğrayan'a sarılı halde ulaşılıp çıkarılan 28 yaşındaki futbolcu, İzmir depreminin 117'nci can kaybı oldu.





Malik Tahirler için Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'nda koronavirüs pandemisi şartlarında kılınan cenaze namazına takım halinde Karşıyaka altyapısında birlikte yetişip profesyonel olduğu futbolcu arkadaşları, eski yöneticileri, ailesi ve sevenleri katıldı. Talihsiz futbolcunun tabutu üzerine eski takımlarının formaları koyuldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye çelenk gönderdi. Cenaze namazının ardından Malik Tahirler'in naaşı depremde hayatını kaybeden annesi Nazmiye Doğrayan ve diğer depremzedelerle yan yana gömüldü.





KARŞIYAKA'DA PROFESYONEL OLDU

Enkaz altında bacaklarında ezilmeler ve böbreklerinde hasar meydana gelip diyaliz makinesine bağlı olan futbolcunun iç kanama nedeniyle SGK Tepecik Hastanesi'nde geçen hafta ve 24 Kasım salı günü ameliyat edildiği ancak meydana gelen kanama nedeniyle kurtarılamadığı öğrenilmişti. Bornova Yeşilovaspor'da yetişip Karşıyaka'da 2011 yılında profesyonel olan Malik, 2014'te kulüpten ayrılmıştı. Malik Tahirler, Sandıklıspor, Muğlaspor, Torbalıspor, Ödemişspor, Didim Belediyespor, Altınova Belediyespor, Kemalpaşa Esnafgücü gibi kulüplerde amatör olarak forma giymişti.





AİLESİ ŞİKAYETÇİ

Malik Tahirler'in ailesinin talihsiz futbolcunun ölümüzde ihmal olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Enkaz altından çıkarıldıktan sonra depremden sonraki 2 hafta bilincinin açık olduğu, hastane yatağında yemeğini kendisi yiyip yakınlarından köfte ve içecek istediği belirtilen futbolcunun ameliyat sonrası ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Ailesi ve deprem sonrası Doğanlar Apartmanı'nın önüne gelerek enkazdan çıkarılmasını bekleyen Karşıyakalı futbolcu arkadaşları cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. İzmir kulüpleri Malik için taziye mesajları yayınladı.

DHA