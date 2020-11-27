İzmirliler koronanın zirvesine böyle çıktı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'in korona virüs salgınında üçüncü kez zirveyi yaşadığını açıklarken, gözler kentte salgını körükleyen kaynaklara yöneldi. İzmir'de özellikle sabah ve akşam saatlerinde toplu ulaşımda balık istifi yolculuk yapılması ön plana çıkan unsurlardan biri oldu. Bu arada İçişleri Bakanlığı'nın pandemiyle mücadele kapsamında çıkardığı genelge uyarınca şehir içi toplu ulaşımda kullanılan elektronik kartlara HES Kodu tanımlama zorunluluğu getirilmesi sonrası, İzmir'de serbest kart sahiplerinin de İzmirim Kart alması gerekliliği ortaya çıktı.



YÜZLERCE KİŞİLİK KUYRUKLAR

Ancak Büyükşehir Belediyesi kartları çok az merkezden dağıttığı için, 60-64 yaş grubu ile 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar ile öğrenci ve öğretmenler bu merkezler önünde çile çekti. Özellikle Konak'taki kart merkezinde gün boyunca yüzlerce kişilik kuyruk hiç bitmedi. Bu arada yeni açılan Bornova'daki kart merkezinde de kuyruklar uzadı. Ulaşımdaki balık istifi yolculuklar ve kart merkezleri önündeki kuyruklarla oluşan manzara "İşte korona virüs İzmir'de böyle zirve yapıyor" dedirtti.



FOTOĞRAFLAR: ERCAN AKGÜN/METİN BURMALI/NİDA ALADAĞ



"AYRIMCI UYGULAMA SON BULSUN"

İZMİR'DE toplu ulaşım hizmetinden sadece kartını göstererek ücretsiz yararlanan 65 yaş üstü yurttaşlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların HES kodu zorunluluğu nedeniyle İzmirim Kart alması zorunlu hale geldi. Konak'taki kart merkezi önünde dün sabah oluşan uzun kuyruk nedeniyle sosyal mesafe hiçe sayılırken, adeta koronaya davetiye çıkarıldı. Engelli vatandaşların yüzde 40 ve üzeri engelli olduklarını gösteren heyet raporu, kimlik ve bir adet biyometrik fotoğrafları ile bu merkezlere başvurmaları gerekiyor. 18 yaşın altındaki engelli vatandaşlar ile ağır zihinsel ve fiziksel engellilerin başvuru işlemlerini, anne/babaları ya da vasileri yapabiliyor. Türkiye Beyazay Derneği İzmir Şubesi Başkanı Salih Arıkan, "Birçok vatandaş internet üzerinden kart başvurusu yaparken engelliler kart başvurusu yapamıyor. Ancak HES kodunu internetten tanımlayabiliyoruz. Engelliler de internet başvurusu yapabilsin ve bu ayrımcılık sona ersin" dedi.





VİRÜS KORKUSU İLE YOLCULUK

İZMİR'DE sabah ve akşam saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk yaşanıyor. Toplu taşıma kullanan yolcuların sıkışıklık nedeniyle sosyal mesafeye uyamadıkları görülürken, hem sabah hem de akşam iş girişçıkış saatlerinde korona virüs önlemleri yok sayılıyor. Toplu taşımayı kullanan yolcular da yaşanan yoğunluktan dolayı virüs korkusu yaşadıklarını dile getirerek Büyükşehir Belediyesi'ne İZBAN, metro, tramvay ve otobüs seferlerinin özellikle sabah ve akşam saatlerinde artırılması çağrısı yapıyor.

Mert ALPDÜNDAR

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