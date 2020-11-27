Küfür kavgasında hayatını kaybetti

İZMİR'İN Buca ilçesinde, iddiaya göre sürekli küfürlü konuştuğu için apartman sakinlerini rahatsız eden Yaşar G. (70) ile komşusu Tolga Taşkaner (29) arasında kavga çıktı. Yaşar G, Taşkaner'i tabancayla vurarak ağır yaraladı. Taşkaner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşar G. suç aleti ile kaçtığı sırada vatandaşların müdahalesi ile yakalandı. Vatandaşlara direnen Yaşar G., etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan silahlı saldırgan, sorgulanmak üzere Buca Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayda kullanılan suç aleti ise polis ekiplerince muhafaza edildi.