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Haberler İzmir 25 bin lirayı böyle çaldılar

25 bin lirayı böyle çaldılar

25 bin lirayı böyle çaldılar
Giriş Tarihi: 28.11.2020

İzmir'in Buca ilçesinde bir kamyondan dükkana malzeme indirildiği esnada aracın kapısını açıp içinde 25 bin lira para bulunan çantayı çalan Abubekir Ü. (39) ve Özgür A. (40), polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı. Hırsızların içinde 25 bin TL bulunan çantayı çalma anları kameralara yansırken, zanlılar tutuklandı.

BU İLK HIRSIZLIKLARI DEĞİLMİŞ

DAHA önce Karşıyaka ilçesinde bagajı açık unutulan bir araçtan içinde 5 bin TL bulunan çantayı da çaldığı belirlenen hırsızlar, yapılan sorguda çaldıkları tüm parayı paylaştıklarını ve harcadıklarını söyledi. Çok sayıda hırsızlık olayından kaydı bulunan zanlılar, yakalanmalarının ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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