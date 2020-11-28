Akıl hocası Apo seviciler

Atatürkçülüğe ve Atatürk milliyetçiliğine bağlılığıyla ön plana çıkan İzmir'de CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in PKK elebaşı sempatizanlarından akıl aldığı ortaya çıktı. HDP MYK üyesi Mahfuz Güleryüz, HDP PM üyesi İbrahim Akın, HDP PM üyesi Coşkun Üsterci daha önce HDP İl yönetiminde de çeşitli görevlerde bulunmuştu. Üsterci ve Akın'ın geçtiğimiz yıllarda "Müzakereler başlasın. Sayın Öcalan'a özgürlük" pankartlarının önünde basın açıklaması yaptıkları fotoğraflar da ortaya çıktı. Yine daha önce terör propagandası yapmak suçundan tutuklandığı haberleriyle gündeme gelen Mahfuz Güleryüz'ün de "İmralı'yla müzakereler derhal başlasın" pankartı önünde basın açıklaması yaptığı fotoğraflar bulunuyor. Üsterci'nin 29 Aralık 2015 tarihli HDP etkinliğinde "Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünün sağlanması için müzakerelerin başlamasını istiyoruz" şeklinde konuştuğu basına yansımıştı.

APOCULAR'DAN AKIL ALIYOR

BU tablo, daha önce de belediyeye HDP kökenli birçok ismi istihdam eden Soyer'in fikri anlamda da PKK elebaşı Abdullah Öcalan taraftarlarından fikir aldığını ortaya koydu. Soyer daha önce de belediyeye aldığı ve birçoğu HDP'li olan 16 kişiyi İzmir Valiliği'nin yaptığı güvenlik soruşturması neticesinde işten çıkarmak zorunda kalmıştı.

BELEDİYEDE DE YAPILIYOR

BU arada Yeni Asır, İDT'nin deprem nedeniyle boşaltılan Büyükşehir Belediyesi'nin Konak Meydanı'ndaki ana binasından da bir toplantı fotoğrafına ulaştı. Bu fotoğrafta da HDP PM üyesi Coşkun Üsterci ve İbrahim Akın yer alıyor. Belediye binasının 6. katında yapıldığı belirtilen toplantıda çekilen fotoğrafta Soyer yer almazken danışmanı Ruhisu Can Al, CHP İzmir eski Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı ile CHP'li akademisyen Engin Önen de bulunuyor.

HDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu İzmir Düşünce Topluluğu'nun belediye binasında da toplantılar yaptıkları ortaya çıktı.





CHP'li Başkan Tunç Soyer'in akıl hocaları arasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen HDP yöneticilerinin de olduğu ortaya çıktı.



PROGRAMINDA ÖZERKLİK VAR

İZMİR Düşünce Topluluğu'nun (https://izmirdusuncetoplulugu. wordpress.com) internet sitesinde yer alan 'Hedef ve Programı' kısmının HDP çizgisinde olması da dikkat çekiyor. Programda topluluk için "Ülke içinde barışın ve Kürt sorununun çözümünün yolunu açmak bakımından, birincil koşulun çatışmasızlık ortamının yeniden tesisi, şiddet ve çatışma sarmalından çıkılması ve demokratik siyaset alanın genişletilmesi olduğunu önemle vurgular" ifadesinin yer alması dikkat çekti. Programda HDP'nin sık sık gündeme getirdiği 'özerklik' talebine de kapı açan ifadeler yer alıyor. Bu çerçevede, "Yerel yönetimler üzerinde merkezi idareden, aşırı merkeziyetçi yönetimden, çeşitli bakanlıkların yetki gaspından kaynaklanan her türlü vesayetin kaldırılmasını; bu yönetimlerinin idari ve mali özerkliklerinin genişletilmesini demokratikleşmenin en önemli unsurlarından biri olduğunu savunur. Kürt sorunun çözümünün Türkiye'de toptan bir demokratikleştirme çerçevesine yerleştirilmesinin yolunun da buradan geçtiğinin altını çizer" deniliyor.

Erhan GÜLENÇ

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