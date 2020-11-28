Başkan Aksoy görevden uzaklaştırıldı

MENEMEN Belediyesi'ne yönelik operasyonda 'zimmet' ve 'irtikap' suçlamalarından tutuklanıp cezaevine giren eski CHP'li belediye başkanı Serdar Aksoy hakkında İçişleri Bakanlığı'nca görev uzaklaştırma kararı alındı. Bakanlık'ın 10 gün içerisinde belediye meclisinde seçim yapılması için İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i görevlendirdiği öğrenildi. Öte yandan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İyi Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yar'ın hurda firması yetkilileri ile Bornova'daki bir restoranda bir araya geldiği iddialarına "Ben korona hastalığına yakalandım. Tedavim ağır geçti bu nedenle unutkanlığım vardır" şeklinde yaptığı savunma şaşırttı.

METİN BURMALI