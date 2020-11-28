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Haberler İzmir CHP’de ikinci hurda vurgunu

’de ikinci hurda vurgunu

’nde ortaya çıkarılan hurda skandalının bir benzeri de Çeşme’de yaşandı. Belediye’nin Müdür Vekili ’in, yıllardır biriken hurdaları sattığı iddiaları ilçede şok etkisi yarattı.

CHP’de ikinci hurda vurgunu
Giriş Tarihi: 28.11.2020

Menemen Belediyesi'nde yaşanan hurda vurgunun ardından CHP'den seçilen Başkan Serdar Aksoy ile 3 İyi Parti'linin de aralarında yer aldığı 11 kişi hapse konulurken bir hurda vurgunu da Çeşme'de ortaya çıktı. CHP'li Ekrem Oran'ın başkanlık yaptığı Çeşme Belediyesi'nin Fen İşleri Müdür Vekili Ahmet Çiçek'in 8-10 yıldır birikmiş 40-50 ton hurdayı satarak vurgun yaptığı iddiaları ortalığı karıştırdı. CİMER'e de yansıyan iddialara göre Çiçek'in talimatıyla hurdaların 27 Temmuz 2019'da TIR dorselerine yüklenerek ve belediyeye ait resmi plakalı kamyonlarla Musalla Mahallesi'nde bir geri dönüşüm firmasının yanındaki bir bölgeye 7 kamyon hurdanın döküldüğü belirtildi.

İTİRAZI REDDEDİLDİ
Çeşme Kaymakamlığı'ndan Ahmet Çiçek'le ilgili soruşturma izni verildi. Çiçek'in bu izne yaptığı itiraz en son Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi tarafından incelendi ve dosyanın Cumhuriyet Savcılığı'na derhal gönderilmesine karar verdi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a yakınlığıyla bilinen Belediye Başkanı Ekrem Oran ise Ahmet Çiçek'i görevden bile almadı. Bu durum ilçede tepkiye neden oldu.

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