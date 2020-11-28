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Haberler İzmir İzmir için ‘deprem erken uyarı sistemi'

için ‘ erken uyarı sistemi'

İzmir için ‘deprem erken uyarı sistemi'
Giriş Tarihi: 28.11.2020

SEFERİHİSAR ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından hazırlanan erken uyarı sistemi projesiyle büyük yer hareketlerinin önceden tespit edilerek deprem sırasında oluşabilecek can ve mal kaybının azaltılması hedefleniyor.

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Yıkıcı deprem gelmeden önce İzmir'de elektrik, su, doğalgaz hatlarının kesilmesi, raylı sistemlerin durdurulması, kamu kurumlarına uyarı yapılması, büyük sanayi tesislerinde üretimin durdurulması, her türlü akaryakıt aktarımının durdurulması gibi esaslara dayanan bir mekanizma kurmaya çalışıyoruz. Bölgede var olan sismometrelerin yanı sıra 6 tane daha yerleştiriyoruz. Özellikle hastanelere yerleştirmek için girişimlerde bulunduk" dedi.

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