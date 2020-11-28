İzmir'de kiralara deprem zammı

İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından özelikle Bayraklı ilçesinde yaşayan vatandaşlar güvenli konut arayışına girdi. Evlerinin depreme karşı riskli olması nedeniyle yer değiştirmek isteyenler, İzmir'de taşınacak boş kiralık konut bulamamaktan yakınıyor.

BİN LİRA ARTIŞ

Hürriyet'in haberine göre İzmir'de ciddi anlamda ev karmaşası yaşandığını anlatan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Herkesin aynı anda ev aramaya başladığı andan itibaren bulunan evlerin fiyatları yükseldi. Kirası 2 bin lira olan evler 3 bin lira, 3 bin lira olanlar ise 4 bin liraya yükseldi. İnsanlar yine Bornova ve Bayraklı'da oturmak istiyor ama daha düşük katlarda oturmak istiyorlar. Hem işleri hem ailelerinin orada olmasından kaynaklı diğer ilçeler çok tutulmuyor" dedi. Mal sahiplerinin kiraları artırmasının yanı sıra depremzedelerin de fiyatlarda yükselişe neden olduğunu aktaran Güleroğlu, şöyle devam etti: "Bir depremzede 3 bin liraya bulduğu evin başka bir depremzede tarafından 3 bin 500 liraya tutulduğunu söyledi. Bu artışlar kendiliğinden oluştu. Arzın talebi karşılayamaması, arayışların Bayraklı ve Bornova'da olmasına bağlı olarak ciddi sıkıntılar oluştu." Evi hasarlı olanlar yeni ev bulmakta zorlandıklarını belirtirken yapılan zamlar nedeniyle zor durumda kaldıklarını dile getirdi.