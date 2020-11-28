Kovid-19 benim suçum degil

ORDU 2'nci Aile Mahkemesi, Evde Sağlık Hizmetleri Servisi'nde çalışan hemşire Cemile Deniz'in (31) yanında kalan çocuğunun velayetini, çocuğun kronik hastalığı olduğunu ve korona virüsü gerekçe göstererek boşanma aşamasında olduğu eşi M.A.D'ye verdi. Cemile Deniz, "Kovid-19 benim suçum değil" diyerek çocuğunun velayetinin yeniden kendisine verilmesini istedi.

İPTAL BAŞVURUSU YAPILDI

CEMİLE Deniz'in avukatı İrfan Demir karara itiraz ettiklerini kaydederek, "Biz kararın iptali için başvurumuzu yaptık. Ben Cemile Hanım'ın vekili olarak gerçekten büyük bir yara aldığını düşünüyorum. Şu anda sonuç bekliyoruz. Bu sonucun bir an önce verilmesi gerekiyor. Çocuk, anne çalıştığı sırada polis tarafından alındı" dedi.