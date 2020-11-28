Ölümün eşiğinden polis çekip aldı

İZMİR Tire'de, alkol alıp işyerinin terasına intihar etmek için çıkan Özkan Ç. adlı esnaf polis tarafından kurtarıldı. İpekçiler Mahallesi, Çıraklar Caddesi üzerinde büfe işletmeciliği yapan Özkan Ç, girdiği bunalım sonucu intihar etmek istedi. Özkan Ç, elindeki içki şişesiye birlikte işyerinin terasına çıktı. Çevredeki esnafın polisi aramasıyla olay yerine gelen ekipler Özkan Ç'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Genç adamın bir anlık dalgınlığından faydalanan polisler terasın kenarında atlamak isteyen Özkan Ç'yi giysilerinden yakalayarak ölümden kurtardı. Polisin hayat kurtaran müdahalesi esnaf tarafından alkışlandı.