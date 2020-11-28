  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Otomobil sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

'in Tire ilçesinde yol üzerindeki köpeğe çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Otomobil sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

28.11.2020, 09:28

Kaza, dün akşam saatlerinde Tire - Gökçen yolunda meydana geldi. Tire'den Gökçen istikametine seyir halinde olan İlhan Bacaksız (22) yönetimindeki 35 ZAN 90 plakalı otomobil, yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Bacaksız'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada, İlhan Bacaksız ve yolcu konumunda bulunan Kazım Yiğit Yıldız (26) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bacaksız'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Yıldız ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Otomobil sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 1 ölü, 1 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA