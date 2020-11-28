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Haberler İzmir Sıkıntılı yerlere baktırıyorum

Sıkıntılı yerlere baktırıyorum

Sıkıntılı yerlere baktırıyorum
Giriş Tarihi: 28.11.2020

YENİ Asır'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İzmir'in 3. zirveyi yaptığı yönündeki açıklama-sının ardından toplu ulaşımda yaşanan yoğunluğa dikkat çeken haberi yankı buldu. Yeni Asır'ın İZBAN'daki yoğunluğun ve Konak'taki kart merkezinin önün-de oluşan kalabalığın fotoğrafla-rıyla verdiği haberin ardından bir açıklama yapan Büyükşehir Beledi-ye Başkanı Tunç Soyer, "Büyükşe-hir olarak 17 Mart 2020'de bin 811 otobüsle 1 milyon 800 bin günlük yolcu taşıyorduk. Bugün bu rakam 800 binlere kadar düştü. Oto-büs sayımız ise bin 835'e yükseldi. Metro ve İZBAN'de sefer sayıları-nı artırdık. Kalabalık görüntülerini gördüm. Araştırtıyorum" dedi.

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