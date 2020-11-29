AK Parti’den Soyer’e sert eleştiri: 15 yıldaki borçlanma 2 yılda yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Bütçe ve Performans görüşmelerinde AK Parti'den belediye yönetimine sert eleştiriler geldi. Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, bütçede reklam ve tanıtıma ayrılan bütçenin yüksek olduğunu belirtirken yatırım projelerine yeteri kadar kaynak ayrılmadığını savunarak, "İzmir Büyükşehir'in gideri 9 milyar, geliri ise 7 milyar hedefleniyor. Yani 1,2 milyar borçlanma planlanıyor. Geçen yıl 1,5 milyardı. Geçen 600 gün ve önümüzdeki bir yıldan bahsediyoruz. Yani iki yılda yaklaşık 3 milyar. Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 15 yılda yapmış olduğu borçlanmaya neredeyse eşit" dedi. Temsil ve tanıtma giderlerine 54 milyon TL ayrıldığını da aktaran Hızal, "Geçen yıl bu oran 32 milyondu. Yüzde 41 artmış" diye konuştu.

'BUNLAR BERRAK RAKAMLAR'

Borç eleştirilerine yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "2019 yılında 2 milyar lira borç ödemiş, 2 buçuk milyar borç almışız. Ne yapmışız? 140 milyon dolarlık yatırım yapmışız. Narlıdere metrosu ve iki feribot için gitmiş. 2 milyarlık borcun 1.3 milyarlık bölümü sadece bu iki kaleme gitmiş. 'Borçlar alınıyor, nereye harcanıyor?' konusunda hiçbir tereddüt oluşturmayacak berrak rakamlar bunlar" açıklamasını yaptı. Büyükşehir'in 2021 yılı bütçesi gider 9 milyar, gelir ise 7 milyar olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

'600 GÜNDE SADECE ŞERİTLER DEĞİŞTİRİLDİ'

Depremin ardından İzmir gibi bir kentte alternatif yolların öneminin bir kez daha görüldüğünü kaydeden AK Partili Hızal, "Buna yaklaşık 1 milyar 597 milyon gibi bir bütçe ayrılmış. Ancak Sayın Başkan seçim öncesi '111 kavşakta düzenleme, 3 noktada trafiği yerin altına alacağız, otopark kapasitesini artıracağız' demiş. 600 günde Karşıyaka ve Konak arasında şeritler değiştirilmiş. 9 milyar bütçenin 1.5 milyarını ayıran Büyükşehir Belediyesi'nde yatırımlar bunlar. Ondan sonra neden bu trafik sıkışıyor, onu konuşuyoruz. Sadece bu örnek bile bütçe performansında hiçbir şey olmadığını bize gösteriyor" ifadelerini kullandı.