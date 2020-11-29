Depremin kalıntıları Konak’ta hala duruyor

İzmir'in Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören binaların yıkım işlemleri sürerken, Konak ilçesindeki Umurbey Mahallesi'nde ise depremde yıkılan iki duvarın enkazı henüz kaldırılmadı. Duvarlardan birinin altında kalan 4 araç zarar gördü. Araçlardan 2'si henüz duvarın enkazı altında bulunuyor. Sokağa çekilen şeritle girişçıkışlar yasaklanırken, bölgedeki vatandaşlar ise temizlik çalışmalarının yapılmasını bekliyor.