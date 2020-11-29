Gökyüzünde maske kavgası

25 Kasım'da İzmir-Adana seferini yapan yolcu uçağında, 3 yolcu ile Bergama Belediyespor deplasmanından dönen Kozanspor FK futbolcuları arasında kavga çıktı. Uçak Adana Havalimanı'na inişe geçtiği sırada Kozanspor FK yöneticisine, arkasında oturan ve Mersin'e tatile giden 3 yolcu, maskesini çıkarttığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Tartışma üzerine uçağın arka tarafından oturan futbolcular ile yardımcı antrenörler, 3 yolcudan bulundukları yerden kalkıp, futbolcuların arasında oturmalarını istedi. Birinin alkollü olduğu öne sürülen 3 yolcu ile futbolcular arasında arbede çıktı. Yolcu uçağının Adana Havalimanı'na inmesinin ardından apronda da devam eden tartışma, polis ekiplerince sonlandırıldı. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmadı.