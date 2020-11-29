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Büyükşehir binası yıkılıyor

İzmir Büyükşehir binası yıkılıyor
Giriş Tarihi: 29.11.2020

izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve depremden bu yana kullanılmayan Büyükşehir Belediye binasının durumuna dair sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Belediye binasını depremden bu yana kullanmadıklarını hatırlatan Başkan Soyer, "Yaptırdığımız incelemede binamız az-orta hasarlı çıktı ve güçlendirilerek kullanılması önerildi. Ama biz bunu tercih etmiyoruz" dedi.

"Binayı yıkıp yerine tarihi Hükümet Konağı ile bütünleşen sembolik bir başkanlık ve meclis binası yaparak kalan alanı Atatürk Meydanı'na katacağız" diyen Başkan Tunç Soyer, "İzmir'e ve İzmirlilere hayırlı olsun. Umarım Konak'taki diğer kamu kurumlarına da örnek olur" açıklamasında bulundu.

MERT ALPDÜNDAR

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